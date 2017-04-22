Мартыненко вновь заявил, что дело против него сфальсифицировано и является пиаром НАБУ и САП

Бывший народный депутат из фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко, которому Соломенский районный суд г.Киева избирает меру пресечения, считает, что уголовное дело против него является сфальсифицированным и связанным с политическими амбициями руководителей этих антикоррупционных органов – директора НАБУ Артема Сытника, его заместителя Гизо Углавы и руководителя САП Назара Холодницкого.

"Вчера приходил Сакварелидзе (бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе - ИФ), подельник Углавы, который является руководителем НАБУ, который затеял это дело, который его ведет, чтобы устроить шоу. Шоу не получается", - сказал Н.Мартыненко во время своего выступления в Соломенском райсуде во время слушания дела об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба партии "Народный фронт" в субботу.

По его словам, изучив документы, он пришел к выводу, что следствие и сам процесс в отношении его предвзяты, а дело "фальсифицируется и имеет политическую мотивацию".

"Я не знаю, какую политическую мотивацию, политические мотивы конкретно у Сытника и Углавы, однако, они четко прослеживаются", - подчеркнул Н.Мартыненко.

Он также сообщил, что в деле в отношении "Энергоатома" имел всего один допрос за весь прошлый год. Относительно нынешнего дела бывший народный депутат не выступал даже в качестве свидетеля и не вызывался на допросы.

В свою очередь его адвокат Татьяна Черезова отметила, что из подозрения Н.Мартыненко вообще не понятно, в чем его обвиняют. Так, по ее словам, первые листы подозрения не стыкуются с его последними страницами и выводами, указанными в подозрении, и "нет конкретизированного изложения, в чем именно подозревается Николай Мартыненко – в растрате имущества, в организации преступной группировки, в невыплате налогов".

"Ни одного доказательства материалы дела не содержат. Фактически, это лишь предположение этих детективов НАБУ, САП. Здесь очень много текста (в подозрении), четыре тома, а где доказательства? Где доказательства, что мой клиент имеет к этому отношение?" - обратилась она к судье.

Кроме того, по ее словам, Н.Мартыненко не владел никаким имуществом на ГП "ВостГОК" и не был его должностным лицом или его работником, поэтому обвинения НАБУ являются безосновательными.