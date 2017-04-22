Судья Бобровник удалился в совещательную комнату для принятия решения по избранию меры пресечения Мартыненко

Судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник, председательствующий в заседании по избранию меры пресечения бывшему депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко, удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в субботу судья заслушал адвокатов, сторону обвинения и самого Н.Мартыненко, после чего удалился в совещательную комнату.

В свою очередь, народные депутаты Украины, ранее изъявившие готовность взять на поруки Н.Мартыненко, заявили, что будут обжаловать решение суда по избранию меры пресечения бывшему парламентарию, если суд не примет их поручительство.

"Если наше ходатайство не будет удовлетворено - будет подана апелляция, и мы точно так же, как и сейчас, будем приходить и пояснять", - сказал народный депутат из фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский в субботу в перерыве судебного заседания.

САП требует избрать подозреваемому Н.Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.

Как сообщалось, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали двух лиц - экс-нардепа четырех созывов, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Н.Мартыненко и одного его сообщника - по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подозревают их в совершении растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann. САП требует избрать подозреваемому Н.Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.

Н.Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.