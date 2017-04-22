События

13:20 22.04.2017

Авдеевка и ДФС остаются без света - гендиректор АКХЗ

Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) Муса Магомедов сообщил, что г.Авдеевка (Донецкая обл.) и Донецкая фильтровальная станция (ДФС) остаются без электроснабжения.

"Авдеевка и ДФС без света, АКХЗ на собственной генерации. Ждем разрешения СЦКК на начало ремонтных работ", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Как сообщалось, 21 апреля глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в результате вражеского обстрелы была перебита ЛЭП "Макеевская – АКХЗ№2", из-за чего, Авдеевский коксохимический завод вынужден перейти на электроэнергию собственной генерации. Вместе с тем, по словам П.Жебривского, жители Авдеевки обеспечены электроснабжением, за исключением уличного освещения, которое пришлось отключить для устойчивой работы системы энергоснабжения города.

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