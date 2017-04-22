Мартыненко заявил, что не будет просить политического убежища в других странах

Бывший народный депутат Николай Мартыненко, которому Соломенский районный суд г.Киева избирает меру пресечения, заверил, что не собирается никуда уезжать из Украины и не намерен просить политического убежища в других странах.

"Я не буду просить политического убежища", - сказал Н.Мартыненко в ходе судебного заседания в суде в Киеве в субботу

Кроме того, экс-нардеп утверждает, что не имеет никакого отношения к компании австрийской компании STEUERMANN.

Также он еще раз подчеркнул, что считает требования НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о необходимости его ареста с правом залога в 300 млн грн неадекватными.

"Расследование ведется - пусть ведется, но оно должно быть непредвзятым, правильным… Решение, которое будет принято, приму. То, что просят прокуроры и НАБУ, считаю неадекватным", - сказал Н.Мартыненко.