Двое украинских военных ранены в зоне АТО за сутки, подтвердил спикер Минобороны

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения, погибших нет, подтвердил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, двое наших воинов получили ранения. Это произошло в Авдеевке и Песках во время обстрелов", - сказал он на брифинге в Киеве в субботу.