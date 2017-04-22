События

12:55 22.04.2017

Двое украинских военных ранены в зоне АТО за сутки, подтвердил спикер Минобороны

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения, погибших нет, подтвердил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, двое наших воинов получили ранения. Это произошло в Авдеевке и Песках во время обстрелов", - сказал он на брифинге в Киеве в субботу.

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