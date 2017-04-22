Двое жителей Донецкой области задержаны за сотрудничество с боевиками - Аброськин

В Донецкой области задержаны двое местных жителей, которые сотрудничали с боевиками, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Утренний улов. Ивановское Бахмутского района. Задержаны двое местных жителей, которые находились на службе у боевиков", - написал В.Аброськин на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По его словам, у одного из задержанных был изъят арсенал оружия.