События

12:46 22.04.2017

Двое жителей Донецкой области задержаны за сотрудничество с боевиками - Аброськин

В Донецкой области задержаны двое местных жителей, которые сотрудничали с боевиками, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Утренний улов. Ивановское Бахмутского района. Задержаны двое местных жителей, которые находились на службе у боевиков", - написал В.Аброськин на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По его словам, у одного из задержанных был изъят арсенал оружия.

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