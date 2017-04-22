НАБУ заявило о давлении на судью со стороны депутатов "Народного фронта"

Народные депутаты от партии "Народный фронт", злоупотребляя своим статусом, оказывают давление на судью, который избирает меру пресечения для задержанных накануне бывшего парламентария Николая Мартыненко ("Народный фронт") и первого зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины"Сергея Переломы, заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

"Во время судебного заседания, которое проходило 21 апреля в помещении Соломенского суда, присутствовало более десяти нардепов и несколько действующих министров от партии "Народный фронт". Некоторые из них вели себя весьма вызывающе, угрожали судье и прокурорам. В частности, депутаты Логвинский и Пинзеник заявили следственному судье Бобровнику, что его ожидает "судьба судей Киреева и Чауса", - сообщила пресс-служба НАБУ на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Кроме того, некоторые другие заявления присутствующих в зале суда политиков в адрес НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в том числе и о том, что вновь антикоррупционные органы отрабатывают "заказ Кремля", "разваливают коалицию" и преследуют "героя Майдана", вообще выходили за рамки здравого смысла и этики государственного деятеля, отмечено в сообщении.

НАБУ призывает руководство партии "Народный фронт" повлиять на своих однопартийцев, "поскольку они своим поведением не только мешают правосудию, но и уничтожают те крохи доверия, которые еще остались у общества к государственным институтам".

Лидером партии "Народный фронт" является экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали двух человек - экс-главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса и одного его сообщника - по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму $17,28 млн.