События

11:02 22.04.2017

Суд продолжил заседание по избранию меры пресечения для Н.Мартыненко

Соломенский районный суд Киева в субботу продолжил заседание по избранию меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко ("Народный фронт").

Заседание началось в пятницу около 19.00, после полуночи судья объявил перерыв до 10.00 субботы.

Как сообщалось, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали двух лиц - экс-нардепа четырех созывов, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Н.Мартыненко и первого зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому- по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подозревают их в совершении растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann. САП требует избрать подозреваемому Н.Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.

Н.Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.

Ряд народных депутатов из фракции "Народный фронт" в Верховной Раде и некоторые члены Кабинета министров заявили о намерении просить суд взять на поруки Н.Мартыненко.

С.Перелома фигурирует в уголовном производстве по факту причинения убытков "Одесскому припортовому заводу" в размере 205 млн грн. Это дело уже передано в суд, и задержанный имеет статус обвиняемого.

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