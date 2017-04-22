В США озвучены новые подозрения о попытках РФ повлиять на американские выборы

ФБР США прошлым летом получила информацию о попытках российских спецслужб использовать советников Дональда Трампа для того, чтобы получить доступ к его избирательной кампании, утверждает американский телеканал Си-Эн-Эн.

В частности, как сообщает телеканал в субботу, "попытка проникновения" была осуществлена с помощью Картера Пейджа, который был советником Д.Трампа и мог и не подозревать, что его использовали с такими целями.

Сам К.Пейдж оспаривает подозрения о том, что когда-либо собирал информацию для российской стороны, утверждая, что помогал американскому разведсообществу, продолжает Си-Эн-Эн.

Однако со ссылкой на ряд американских официальных лиц телеканал сообщает, что К.Пейдж был одним из нескольких советников Д.Трампа, контакты которого с российской стороной в период предвыборной кампании засекли европейские и американские разведслужбы.

Новая информация служит дополнением к подозрениям о том, что российская сторона пыталась влиять на президентские выборы в США 2016 года, утверждает Си-Эн-Эн.

Между тем Москва не раз отвергала подозрения США относительно попыток РФ повлиять на американские выборы.

Так, 12 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что Вашингтон не предоставил "даже намека на факты", которые могли бы подтвердить вмешательство России в избирательную кампанию в США.

30 марта, президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, не пыталась ли Россия влиять на результаты выборов в США, сказал: "Когда-то Рейган, дискутируя по поводу налогов, обращаясь к американцам, сказал: "Читайте по губам - No!".