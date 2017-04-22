Более двухсот населенных пунктов остаются без света – ГСЧС

Обесточенные неблагоприятными погодными условиями без света по состоянию на 7 часов утра субботы остаются 229 населенных пункта в четырех областях.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области без электроснабжения – 178 н.п., Днепропетровской – 31 н.п., Харьковской – 16 н.п., Кировоградской – 4 н.п.

Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет.

Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 3 тыс. 790 деревьев в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 2 тыс. 126 чел. и 548 ед. тех., в том числе от ГСЧС 213 ед. тех. и 622 чел. личного состава.