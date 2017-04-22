Боевики за минувшие сутки 41 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр АТО

Боевики за минувшие сутки 41 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, при этом двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в субботу утром.

На приморском направлении по опорным пунктам украинских войск под Новотроицким враг бил из минометов калибра 120-мм. Защитников Марьинки накрывал огнем танков, 82-мм минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Морских пехотинцев вблизи Водяного и Гнутово обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Лебединского - из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам морпехов вблизи Широкино противник вел огонь из стрелкового оружия. В районах населенных пунктов Лебединское и Марьинка действовали вражеские снайперы.

На донецком направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм противник накрывал позиции вблизи Троицкого. Минометы калибра 82-мм применял вблизи Каменки. Из вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Песков. По защитникам населенных пунктов Авдеевка, шахта "Бутовка" и Зайцево бил из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а позиции в Невельске обстрелял из стрелкового оружия. В районе шахты "Бутовка" проявляли свою активность вражеские снайперы.

На луганском направлении по опорным пунктам вблизи Крымского враг вел огонь из автоматических гранатометов, минометов калибра 120-мм и 82-мм. Гранатометы различных систем и стрелковое оружие применил по позициям в районе Станицы Луганской и населенного пункта Желтое.

Чтобы подавить огневую активность противника во время обстрела позиций вблизи населенного пункта Желтое, украинские военнослужащие открыли огонь из стрелкового оружия.