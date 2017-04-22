События

06:06 22.04.2017

Городские власти отремонтируют мост через трамвайные пути на Сабурова в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о капитальном ремонте моста от ул. Сабурова (Троещина) через пути скоростного трамвая.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, заказчиком проектирования и выполнения работ определена Коммунальная корпорация "Киевавтодор". Ей поручено определить генеральные проектную и подрядную строительную организации для выполнения капитального ремонта.

Кроме того, "Киевавтодор" должен в установленном порядке разработать, согласовать с Нацполицией и представить на утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры схему организации дорожного движения на период капитального ремонта путепровода.

Финансирование проектных и строительных работ будет осуществляться за счет средств городского бюджета.

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