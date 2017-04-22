Тиллерсон заявил Лаврову, что поддерживает существующий механизм расследования ОЗХО

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о своей поддержке существующего механизма расследований Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как сообщает госдепартамент США, главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы, которые обсуждались в ходе визита Р.Тиллерсона в Москву 11-12 апреля.

"Секретарь и министр иностранных дел также обсудили ряд других тем, включая расследование ОЗХО по вопросу о применении Сирией химического оружия 4 апреля. Секретарь подтвердил свою поддержку существующего механизма проведения расследований ОЗХО", - говорится в сообщении.

Ранее в МИД России сообщили, что в ходе разговора С.Лавров выразил сожаление в связи с тем, что США выступили в ОЗХО против инициативы России о направлении в Сирию инспекторов для проверки утверждений о применении зарина в городе Хан-Шейхуне 4 апреля и о наличии отравляющих веществ на сирийской авиабазе "Шайрат".

"Собеседники условились дать поручение еще раз изучить возможность организации под эгидой ОЗХО объективного расследования указанного инцидента", - говорилось в сообщении МИД РФ.