События

02:13 22.04.2017

АКХЗ будет способствовать развитию Авдеевки - Жебривский

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) планирует инвестировать средства в развитие города, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Фейсбук в пятницу.

"Военно-гражданская администрация Авдеевки подписала сегодня соглашение о социальном партнерстве с Авдеевским коксохимом", - говорится в сообщении.

Глава ОВГА отметил, что за предыдущие шесть лет АКХЗ инвестировал в развитие Авдеевки 53 млн грн. "В этом году завод планирует инвестировать в модернизацию школ и садиков, поликлиники и молодежного центра, а также в развитие общественного транспорта", - подчеркнул П.Жебривский.

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