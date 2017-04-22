Суд по избранию меры пресечения экс-нардепу Мартыненко объявил перерыв до 10 утра субботы

Судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник, председательствующий в заседании по рассмотрению ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об избрании меры пресечения бывшему депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко, объявил перерыв до 10:00 субботы, 22 апреля.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение А.Бобровник принял около 00:30 субботы.

В ходе судебного заседания более десяти народных депутатов из фракции "Народный фронт" зачитали заявления с просьбой взять на поруки Н.Мартыненко.

Как сообщалось, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали двух лиц - экс-нардепа четырех созывов, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Н.Мартыненко и одного его сообщника - по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подозревают их в совершении растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann. САП требует избрать подозреваемому Н.Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.

Н.Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.

Заседание по избранию экс-нардепу меры пресечения изначально должно было начаться в 15.00 пятницы, однако из-за затянувшегося заседания по другому делу, избрание меры пресечения началось только в 18.54.

После того, как А.Бобровник объявил о начале заседания, защита Н.Мартыненко заявила ходатайство о его отводе. Председательствующий судья объявил перерыв для передачи ходатайства об его отводе на рассмотрение другого судьи Соломенского райсуда Киева и удалился из зала заседаний.

В 21.10 пятницы судья Соломенского райсуда Киева Ада Педенко отказала в удовлетворении ходатайства защиты экс-нардепа об отводе А.Бобровника.

Заседание по избранию меры пресечения возобновилось лишь после 22.00 пятницы.