Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для двух судей из Днепра, задержанным на взятке – НАБУ

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для двух судей из Днепра, уличенным на взятке.

"Заместительнице главы районного суда г. Днепр назначен круглосуточный домашний арест, ее подельнику - судье этого же суда - ночной (с 22:00 до 6:00)", - сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины в пятницу ночью.

Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайствовали об избрании более жесткой меры пресечения – в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Однако суд это ходатайство не удовлетворил.

Ранее, 19 апреля 2017г., детективы НАБУ под процессуальным руководством САП и совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили "на горячем" и задержали заместительницу главы райсуда Днепра и судью того же суда. По версии следствия, заместитель главы райсуда Днепра по предварительному сговору с другим судьей этого же суда требовали от обвиняемых неправомерную выгоду в размере $30 тыс. за вынесение решения об избрании им наказания, не связанного с лишением свободы. Деньги передавались несколькими траншами. О подозрении задержанным сообщено 20 апреля.