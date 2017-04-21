Слушания в Суде ООН по сути иска "Украина против России" пройдут летом 2018, считает Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль предположила, что уже летом 2018 года пройдут слушания по рассмотрению Международным судом ООН (Гаага) по сути дела по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины.

"Это следующий год. Я думаю, что наш меморандум будет где-то через 6-8 месяцев, а потом в следующем году будет рассмотрение, где-то летом", - сказала Е.Зеркаль в эфире "5 канала" в пятницу.

Дипломат также отметила, что российская сторона может запросить быстрого рассмотрения полной юрисдикции по иску Украины, не ожидая украинского меморандума по сути дела.

Она также напомнила, что 12 мая состоится заседание суда относительно непосредственного графика рассмотрения дела по сути.