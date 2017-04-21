Генпрокуратура просит Авакова инициировать процедуру лишения гражданства Украины нардепа Артеменко, сообщила Сарган

Генеральная прокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины народным депутатом Андреем Артеменко, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Государственная миграционная служба после полученных от Генпрокуратуры материалов может обратиться к президенту с просьбой лишить нардепа А.Артеменко гражданства Украины", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу