События

21:55 21.04.2017

Генпрокуратура просит Авакова инициировать процедуру лишения гражданства Украины нардепа Артеменко, сообщила Сарган

Генеральная прокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины народным депутатом Андреем Артеменко, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Государственная миграционная служба после полученных от Генпрокуратуры материалов может обратиться к президенту с просьбой лишить нардепа А.Артеменко гражданства Украины", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу

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