События

21:39 21.04.2017

Порошенко поручил Турчинову предложить новый состава Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО

Президент Украины Петр Порошенко утвердил новую редакцию положения о Комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Соответствующий указ президента Украины №113/2017 обнародован на сайте главы Украинского государства в пятницу.

Согласно документу, положение о Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО в новой редакции утверждается на смену статьи 1 указа президента Украины № 423 от 10 июня 2009 года "О Комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины".

Кроме того, данным указом признается утратившим силу указ президента Украины № 455 от 18 июня 2009 года "О персональном составе Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО".

П.Порошенко получил секретарю СНБО Александру Турчинову подать предложения относительно нового персонального состава Комиссии по биобезопасности и биологической защите.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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