В Киевской области задержан один из заместителей директора Одесского НПЗ

В городе Борисполь Киевской области задержан один из заместителей генерального директора ПАО "Одесский НПЗ", который отвечал за организацию фиктивного вывоза нефтепродуктов через нефтеперерабатывающий завод, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

По ее информации, один из руководителей Одесского НПЗ был задержан в пятницу на основании постановления Приморского районного суда г.Одессы сотрудниками прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Нацполиции области и управления СБУ в Одесской области.

"По данным следствия, под руководством указанного гражданина в Одесском нефтеперерабатывающем заводе оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через ООО "Лагуна-Рени" более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализованы подконтрольными преступной организации фиктивными предприятиями на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей и сборов. В результате таких действий в государственный бюджет Украины не поступило налогов на сумму более 2,1 млрд грн", - написала пресс-секретарь на своей странице в соцсети Фейсбук.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией), 366 (служебный подлог).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.