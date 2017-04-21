Порошенко подписал указ о присоединении Украины к Конвенции о контроле над вредными противообрастающими системами на судах

Президент Украины Петр Порошенко постановил присоединиться к Международной конвенции о контроле над вредными противообрастающими системами на судах.

Соответствующий указ президента Украины №112/2017 от 21 апреля 2017 года обнародован на официальном сайте главы государства в пятницу.

"С целью обеспечения условий для уменьшения загрязнения морской среды постановляю: присоединиться к Международной конвенции о контроле над вредными противообрастающими системами на судах, учиненной 5 октября 2001 года в г.Лондоне", - сказано в документе.

Вместе с тем, согласно указу президента, Украина присоединяется к Международной конвенции с оговоркой, что изменение приложения 1 вступит в силу для Украины только после дополнительного уведомления генеральному секретарю о принятии Украиной такого изменения".

Международная конвенция о контроле над вредными противообрастающими системами на судах 2001 г. запрещает применять на судах противообрастающие системы, содержащие оловоорганические соединения, действующие как биоциды. AFS-Конвенция распространяется на суда под флагами государств-сторон Конвенции и суда, заходящие в порты таких государств.