Три человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Запорожской области

Вблизи с.Петро-Михайловка Запорожской области столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и легковой автомобиль ВАЗ-2104, в результате ДТП погибли три человека.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 260 километре трассы Харьков-Симферополь, поступило в службу спасения в 11:57 пятницы.

"Легковой автомобиль ВАЗ-2104 столкнулся с автомобилем Mercedes Vito. В результате столкновения водители автомобилей и пассажир автомобиля ВАЗ-2104 получили травмы не совместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного комплекта деблокировали погибших из искореженных автомобилей.

По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 5 человек личного состава.