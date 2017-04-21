При МинВОТ будет создана рабочая группа по проблемам потери контроля над украинскими предприятиями в ОРДЛО

При Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) будет создана рабочая группа по минимизации негативных последствий для экономики страны после потери контроля над украинскими предприятиями в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как сообщает в пятницу пресс-служба МинВОТ, заместитель министра Юрий Грымчак провел встречу с представителями предприятий, захваченных на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей.

По словам представителей бизнеса, на данный момент контроль потерян практически над всеми украинскими предприятиями на неподконтрольных территориях. Предприятия вынуждены увольнять людей.

Как сообщается, захваченные предприятия лишь трех промышленных групп в прошлом году обеспечили в бюджет налоговых поступлений на сумму около 7 млрд грн ("Метинвест" – 1,3 млрд грн, ИСД – 1,5 млрд грн, ДТЭК – 4,2 млрд грн). В текущем году соответствующих поступлений не ожидается.

"По результатам встречи была достигнута договоренность о создании рабочей группы при министерстве для решения проблемных вопросов, которые возникли в результате потери контроля над украинскими предприятиями и минимизации негативных последствий для экономики страны"", - сказано в сообщении служба МинВОТ.