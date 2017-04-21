События

19:29 21.04.2017

Мартыненко и его адвокаты заявили отвод судье Бобровнику

Соломенский районный суд Киева в пятницу вечером начал рассмотрение ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об избрании меры пресечения бывшему депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко.

Заседание под председательством судьи Александра Бобровника изначально должно было начаться в 15.00, однако из-за затянувшегося проводимого этим судьей заседания по другому делу, избрание меры пресечения Н.Мартыненко началось только в 18.54.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в зале заседаний, а также в коридорах суда и у здания собралось большое представителей СМИ, освещающих это событие. Сам зал суда, где проходит заседание, рассчитан на небольшое количество людей. Из-за вышеперечисленного, а также ввиду прибытия на заседание ряда народных депутатов от фракции "Народный фронт" и некоторых членов Кабинета министров Украины, зал переполнен.

Самого экс-нардепа завели в зал и сопроводили специально отгороженную решеткой зону для подозреваемых и обвиняемых. Вокруг этой зоны встали трое сотрудников НАБУ в спецобмундировании.

После того, как А.Бобровник объявил о начале заседания, защита Н.Мартыненко заявила ходатайство о его отводе. Адвокат экс-нардепа аргументировал ходатайство об отводе наличием уголовного производства в отношении А.Бобровника, наличия провокационных материалов касательно него, обнародованных в Интернете, а также выбор системой распределения дел именно этого судьи при рассмотрении резонансных дел НАБУ.

При этом, обращаясь к присутствующим представителям СМИ, защитник сказал: "У нас нет цели затягивать рассмотрение этого заседания. Если судья рассмотрит наше ходатайство, то сегодня уже будет решение".

Н.Мартыненко поддержал позицию своих адвокатов об отводе судьи. Впоследствии добавив, что заранее знал о том, что рассматривать это дело будет А.Бобровник.

Вместе с тем, представители прокуратуры заявили, что ходатайство об отводе не основывается на каких-либо доказательствах.

После этого председательствующий судья объявил перерыв для передачи ходатайства об его отводе на рассмотрение другого судьи Соломенского райсуда Киева и удалился из зала заседаний.

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