События

18:54 21.04.2017

Заседание суда по избранию меры пресечения экс-нардепу Мартыненко началось с задержкой в 4 часа

Соломенский районный суд Киева в пятницу вечером начал рассмотрение ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об избрании меры пресечения бывшему депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко.

Заседание под председательством судьи Александра Бобровника изначально должно было начаться в 15.00, однако из-за затянувшегося проводимого этим судьей заседания по другому делу, избрание меры пресечения Н.Мартыненко началось только в 18.54.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в зале заседаний, а также в коридорах суда и у здания собралось большое представителей СМИ, освещающих это событие. Сам зал суда, где проходит заседание, рассчитан на небольшое количество людей. Из-за вышеперечисленного, а также ввиду прибытия на заседание ряда народных депутатов от фракции "Народный фронт" и некоторых членов Кабинета министров Украины, зал переполнен.

Самого экс-нардепа завели в зал и сопроводили специально отгороженную решеткой зону для подозреваемых и обвиняемых. Вокруг этой зоны встали трое сотрудников НАБУ в спецобмундировании.

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