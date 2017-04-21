Размещение "ЛНР" вооружений без боекомплекта на аэродроме Луганска нарушает Минские соглашения - СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отмечает, что размещение вооружения даже без боекомплекта на аэродроме подконтрольного "ЛНР" города Луганск является нарушением Минских соглашений.

"На основе своих наблюдений миссия сообщала о скоплении вооружения на аэродроме на юго-восточной окраине подконтрольного "ЛНР" Луганска. Независимо от того, это вооружение с боекомплектами или без них, его размещение в тех местах, где оно находится сейчас, является нарушением Минских соглашений", - сказано в сообщении СММ ОБСЕ на странице в соцсети Фейсбук в пятницу в ответ на заявление представителя "ЛНР" относительно верификации вооружения мониторинговой миссией ОБСЕ.

Таким образом, как отмечает СММ ОБСЕ, роль наблюдателей миссии была некорректно освещена в комментариях одного из руководителей "ЛНР"

"Такие ложные утверждения вместе с постоянными ограничениями свободы передвижения наших наблюдателей и нежеланием выполнять Минские соглашения подрывают усилия, направленные на достижение нормализации и стабилизации в Украине", - сказано в комментарии СММ ОБСЕ.

Как сообщалось, 20 апреля СММ ОБСЕ сообщила, что на прошлой неделе миссия отметила наличие запрещенного вооружения в зоне безопасности. "С 5 апреля СММ отмечала скопление вооружения на аэродроме на юго-восточной окраине подконтрольного так называемой "ЛНР" Луганска, в том числе 7 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 17 гаубиц и 7 танков", - указывалось в отчете миссии.

В свою очередь представитель так называемого "оборонного ведомства ЛНР" Андрей Марочко. на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил, что представители СММ ОБСЕ ежедневно проверяют технику так называемой "народной милиции" ЛНР, которая будет принимать участие в параде Победы в Луганске, и фиксируют отсутствие в ней боекомплектов.

Так он прокомментировал заявление заместителя начальника отдела по связям с общественностью Генштаба Вооруженных сил Украины Владислава Волошина о том, что парад Победы в Луганске является поводом нарушить договоренности об отводе тяжелых вооружений калибра свыше 100 мм, а артиллерия, которая примет в нем участие, "легко "накрывает" украинские позиции".

"Скажу одно – представители миссии ОБСЕ каждый день посещают место стоянки, где стоит наша техника. Они каждый день фиксируют ее наличие и то, что там нет боекомплектов у этой техники", - отметил А.Марочко.