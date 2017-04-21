Украинские пограничники совместно с СБУ провели учения на границе с оккупированным РФ Крымом

Украинские пограничники приняли участие в антитеррористических учениях, которые проводились по инициативе Службы безопасности Украины в Херсонской области на административной границе с оккупированным Россией Крымом.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в учениях приняли участие более 100 военнослужащих Херсонского и Бердянского пограничных отрядов для перекрытия административной границы, "ведь по замыслу учений после проведения диверсии предполагаемые преступники могли направиться на временно оккупированную территорию АР Крым".

"Снайперские группы отрабатывали задачи по уничтожению условных террористов после взятия заложников в заброшенных зданиях, а в контрольных пунктах въезда-выезда пограничники в рамках учений обнаружили взрывчатку и огнестрельное оружие, которое пытался провезти учебный нарушитель", - сказано в сообщении.

Как отмечается, проведение антитеррористических учений не повлияло на работу контрольных пунктов "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка". "Они работали в штатном режиме, не создавая неудобств гражданам во время пересечения админграницы", - сказано в сообщении.