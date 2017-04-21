События

16:49 21.04.2017

В Марьинке из-за обстрелов повреждены 6 домов, гражданские не пострадали – Жебривский

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский посетил Марьинку, которую незаконные вооруженные формирования на протяжении ночи обстреливали из артиллерии.

"Опять повреждено 6 жилых домов. Слава Богу, никого из гражданских не зацепило", - написал он в своей странице в Фейсбук в пятницу днем.

По словам главы ОГА, с наступлением тепла еще около 2 тысяч жителей планируют вернуться к Марьинки из городов, где они временно проживают.

Как сообщалось, по данным украинской стороны, обстрел Марьинки велся с 01.00 до 03.00. Во дворе одного из домов обнаружен 120-мм неразорвавшийся снаряд, который обезвредили представители полиции. П.Жебривский ранее сообщал, что из-за обстрелов часть города была обесточена и городские службы и военные гражданско-военного сотрудничества работают над восстановлением электроснабжения и занимаются ремонтными работами.

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