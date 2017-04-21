Полиция раскрыла убийство владельца сети стоматологических клиник в Киеве

Полиция Киева задержала организатора прошлогоднего убийства директора стоматологических клиник, четверо исполнителей задержаны ранее.

Начальник ГУ Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в пятницу на брифинге напомнил, что почти год назад, 1 июля 2016 года, в Печерском районе неизвестный на мотоцикле сделал несколько выстрелов в предпринимателя, владельца сети стоматологических клиник, от чего предприниматель скончался.

В конце марта этого года, по словам А.Крищенко, четверо исполнителей этого убийства были задержаны. У них изъяты вещественные доказательства совершения преступления, они третью неделю находятся в следственном изоляторе.

"Вчера задержали организатора убийства, который организовывал, руководил, давал оружие. Он уведомлен о подозрении", - сказал начальник главка.

Он добавил, что подтвердилась одна из версий правоохранителей о том, что причиной убийства были личные мотивы, не связанные с предпринимательской деятельностью: "Версия нашла подтверждение – это личная жизнь, конфликты".

А.Крищенко также сообщил, что задержанный стрелок – бывший военнослужащий, а все подозреваемые в совершении этого преступления несудимые. Вместе с тем, по словам начальника главка, уже доказано, что исполнители этого преступления причастны к обстрелу из гранатомета одной из СТО в Киеве с целью запугивания.