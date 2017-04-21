Ассоциация юристов Украины призывает ГФС не препятствовать деятельности адвокатов

Ассоциация юристов Украины (АЮУ) призывает Государственную фискальную службу Украины (ГФС) соблюдать законодательство и не препятствовать деятельности адвокатов, говорится в заявлении ассоциации.

Согласно заявлению, сотрудники ГФС 20 апреля препятствовали работе сотрудников адвокатского объединения "Адвокатская компания "Соколовский и партнеры", прибывших на вызов клиента, в помещении которого работники ГФС проводили обыск.

Как отмечают в АЮУ, результатом действий сотрудников ГФС стал не только недопуск адвокатов к клиентам, но и нанесение сотрудникам компании телесных повреждений.

"Двух адвокатов забрала бригада "скорой помощи" с предварительным диагнозом "ушиб грудной клетки и повреждения гортани". Кроме того, насильственным путем лица, проводившие обыск, отобрали у адвокатов видеокамеру", - заявляют в АЮУ.

"Ассоциация юристов Украины решительно осуждает факты нарушения работниками органов ГФС прав человека и гражданина и препятствования профессиональной деятельности адвокатов", - подчеркивают в ассоциации.