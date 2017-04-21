События

16:02 21.04.2017

Экс-сотрудница Броварского управления Пенсионного фонда, растратившая более 2 млн грн, арестована с альтернативой залога

Суд по ходатайству прокуратуры принял решение об аресте с альтернативой залога в 0,5 млрд грн в отношении бывшего главного специалиста отдела по назначению пенсий управления Пенсионного фонда Украины в г.Бровары и Броварского района Киевской области, которая подозревается в растрате более 2 млн грн бюджетных средств.

"Установлено, что с октября 2012 по март 2015 года вследствие неправомерных действий главного специалиста отдела по назначению пенсий управления Пенсионного фонда Украины в г.Бровары и Броварского района Киевской области незаконно начислялись завышенные суммы пенсий 41 человеку. (…) Действия правонарушительницы привели к фактической растрате бюджетных средств на сумму более 2 млн грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области в пятницу.

Злоумышленница вносила ложные сведения в индивидуальные сведения о застрахованных лицах, чем неправомерно увеличивала размер начисленного пенсионного обеспечения и общий стаж работы, что в дальнейшем позволяло получать лицам большую сумму пенсии.

Главному специалисту сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Поскольку она скрывалась от правоохранительных органов, то ее объявили в розыск.

В апреле правонарушительницу задержали.

"По ходатайству Броварской местной прокуратуры женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 500 тыс. грн", - говорится в сообщении пресс-служба областной прокуратуры.

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