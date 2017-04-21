События

15:54 21.04.2017

Генерал Назаров, осужденный по делу о катастрофе Ил-76, обжаловал решение суда

Генерал Виктор Назаров, приговоренный к 7 годам лишения свободы в деле о катастрофе военно-транспортного самолета Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ил-76 летом 2014 года, подал апелляцию на решение суда.

О подаче апелляционной жалобы В.Назаров сообщил hromadske.ua.

Жалоба может быть рассмотрена на протяжении месяца.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВС Украины Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа, все они погибли.

27 марта 2017 года В.Назаров был признан виновным и приговорен к 7 годам тюрьмы.

"Назарова Виктор Николаевича признать виновным и назначить ему срок наказания в виде 7 лет лишения свободы", - зачитала приговор судья Павлоградского суда.

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