События

15:16 21.04.2017

СБУ сообщает о пресечении деятельности российского конвертцентра с оборотом в 700 млн грн

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн грн прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины.

"Конверт" был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", - сообщает пресс-служба СБУ в пятницу.

Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом, в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 млн грн.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 млн грн, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов.

Открыто уголовное производство по ч.1. ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).

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