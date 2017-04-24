События

14:00 24.04.2017

Онлайн-трансляция пресс-конференции на тему "Проект FinStream - реальная возможность финансирования для МСБ от компании с 17-летним опытом работы"

В понедельник, 24 апреля, в 14.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Проект FinStream - реальная возможность финансирования для МСБ от компании с 17-летним опытом работы в сегменте". Участники: совладелец проекта FinStream, собственник FGK Сергей Позняк; совладелец проекта FinStream Андрей Матяш; руководитель проекта FinStream Сергей Сапатов; собственник Pizza Veterano Леонид Остальцев (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (067)784-65-45.

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