Онлайн-трансляция пресс-конференции на тему "Проект FinStream - реальная возможность финансирования для МСБ от компании с 17-летним опытом работы"

В понедельник, 24 апреля, в 14.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Проект FinStream - реальная возможность финансирования для МСБ от компании с 17-летним опытом работы в сегменте". Участники: совладелец проекта FinStream, собственник FGK Сергей Позняк; совладелец проекта FinStream Андрей Матяш; руководитель проекта FinStream Сергей Сапатов; собственник Pizza Veterano Леонид Остальцев (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (067)784-65-45.