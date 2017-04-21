Замглавы СММ ОБСЕ: Военная техника на парадах в "ЛНР" – это нарушение Минских соглашений

В Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине считают присутствие военной техники на парадах в честь 9 мая на неподконтрольных правительству территориях Луганской области нарушением Минских договоренностей.

"Я должен подтвердить то, что так называемая "ЛНР" сообщила нам о том, что они имеют план нарушить Минские соглашения. Как мы уже отображали в своих отчетах, присутствие такого вооружения является нарушением Минских соглашений и это вооружение не должно там находиться в соответствии с договоренностями, которые были подписаны "ЛНР"/"ДНР", - сказал первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, отвечая на вопрос о присутствии военной техники на парадах в честь 9 мая в "ЛНР" в пятницу в Киеве.