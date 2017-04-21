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14:53 21.04.2017

Сроки рассмотрения иска Международным судом ООН можно прогнозировать после 12 мая, с появлением графика – Петренко

Сроки рассмотрения иска Украины против РФ Международным судом ООН можно будет спрогнозировать после 12 мая, когда появится график рассмотрения дела, отмечает министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Давайте дождемся 12 мая, мы увидим процессуальный график. Тогда можно будет хотя бы приблизительно спрогнозировать, когда будет конечное решение", - сказал министр журналистам в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, Международный суд ООН (Гаага) в рамках иска Украины против РФ 19 апреля 2017 года озвучил промежуточное решение, согласно которому РФ в Крыму обязана обеспечить соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

Суд также ожидает от РФ и Украины выполнения Минских договоренностей.

Комментируя это решение, П.Петренко подчеркнул, что в случае невыполнения Российской Федерацией промежуточного решения по соблюдению Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации этот прецедент может быть вынесен на рассмотрение Генассамблеи ООН.

По его словам, ввиду первого в истории прецедента о подаче в Международный суд ООН иска о нарушении Конвенции о финансировании терроризма суд вынес сдержанное промежуточное решение, поскольку желает перед вынесением окончательного вердикта ознакомиться с делом по сути.

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