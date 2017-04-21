Глава Минюста надеется на принятие Радой законопроекта о перезапуске работы НАПК в середине мая

Министр юстиции Украины Павел Петренко рассчитывает на принятие Верховной Радой законопроекта о перезапуске работы НАПК в середине мая, промедление с принятием закона негативно отражается на процессе декларирования.

"Украинское правительство настаивает на безотлагательном рассмотрении данного законопроекта после майских праздников и фактически обновлении работы НАПК", - сказал министр журналистам в пятницу в Киеве.

Он рассчитывает, что на пленарной неделе, начиная с 16 мая, законопроект попадет в повестку дня сессии и будет рассматриваться. "Мы видим много нареканий на работу НАПК, они сейчас фактически никаких решений не принимают... Так не может продолжаться. До 1 мая идет вторая волна декларирования, руководители НАПК не озвучивают реальную ситуацию относительно декларантов, которые не смогли подать декларацию. Поэтому этот процесс должен быть урегулирован", - подчеркнул П.Петренко.

Глава Минюста обратил внимание на то, что дальнейшее промедление с принятием этого закона негативно как для самого процесса декларирования, так и для проверки деклараций. "Нынешний состав НАПК не способен выполнить эти задания", - добавил министр.