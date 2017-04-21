События

14:51 21.04.2017

Глава Минюста надеется на принятие Радой законопроекта о перезапуске работы НАПК в середине мая

Министр юстиции Украины Павел Петренко рассчитывает на принятие Верховной Радой законопроекта о перезапуске работы НАПК в середине мая, промедление с принятием закона негативно отражается на процессе декларирования.

"Украинское правительство настаивает на безотлагательном рассмотрении данного законопроекта после майских праздников и фактически обновлении работы НАПК", - сказал министр журналистам в пятницу в Киеве.

Он рассчитывает, что на пленарной неделе, начиная с 16 мая, законопроект попадет в повестку дня сессии и будет рассматриваться. "Мы видим много нареканий на работу НАПК, они сейчас фактически никаких решений не принимают... Так не может продолжаться. До 1 мая идет вторая волна декларирования, руководители НАПК не озвучивают реальную ситуацию относительно декларантов, которые не смогли подать декларацию. Поэтому этот процесс должен быть урегулирован", - подчеркнул П.Петренко.

Глава Минюста обратил внимание на то, что дальнейшее промедление с принятием этого закона негативно как для самого процесса декларирования, так и для проверки деклараций. "Нынешний состав НАПК не способен выполнить эти задания", - добавил министр.

ВАЖНОЕ

СЕТАМ в 2017г может продать имущества на 4 млрд грн – Петренко

СБУ сообщает о задержании ключевого фигуранта в деле о разворовывании 787 млн грн НБУ под руководством Курченко

Сроки рассмотрения иска Международным судом ООН можно прогнозировать после 12 мая, с появлением графика – Петренко

В Минюсте выступают за ликвидацию коллегиальности НАПК и изменения процедуры назначения членов агентства

Нарушений прекращения огня на Донбассе на прошлой неделе стало меньше на 20% - СММ ОБСЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

Генерал Назаров, осужденный по делу о катастрофе Ил-76, обжаловал решение суда

Рецидивист получил 8 лет тюрьмы за избиение евромайдановца во время "русской весны" в Харькове

СБУ сообщает о пресечении деятельности российского конвертцентра с оборотом в 700 млн грн

Дети Асада занялись изучением русского языка

Замглавы СММ ОБСЕ: Военная техника на парадах в "ЛНР" – это нарушение Минских соглашений

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
поплавки для рыбалки на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА