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13:24 21.04.2017

Корчак предлагает создать при НАПК службу системного администрирования реестра е-деклараций

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталия Корчак высказывается за создание службы распорядителя Государственного реестра электронных деклараций.

"Я предлагаю внести изменения в закон "О предотвращении коррупции" в части, которая касается создания на базе НАПК службы распорядителя государственных реестров, агентов", - предложила Н.Корчак в ходе слушаний в антикоррупционном комитете Верховной Рады в пятницу.

По ее словам, у этой службы должен быть отдельный бюджет, подчиняться она будет исключительно руководителю НАПК, однако в службе будут не госслужащие, "а нанятые работники-айтишники, с соответствующей заработной платой, которые будут заниматься системным администрированием реестра".

И когда будут задавать вопрос, кто несёт ответственность, то тут чётко можно будет сказать - глава (НАПК - ИФ) и руководитель этой службы", - отметила Н.Корчак.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", парламентский комитет на слушаниях обсуждает работу реестра электронных деклараций, деятельность НАПК и механизм подготовки изменений в закон "О предотвращении коррупции" в части определения перечня субъектов декларирования.

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