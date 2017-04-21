Суд арестовал замдиректора аэропорта "Львов", пойманного на взятке

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения заместителю генерального директора по вопросам эксплуатации госпредприятия "Международный аэропорт Львов" им.Данилы Галицкого Романа Зазуляка в виде ареста.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, также по решению суда он отстранен от должности.

По данным прокуратуры, суд определил замдиректора залог в сумме 128 тысяч грн.

Как сообщалось, Р.Зазуляк был задержан во время получения неправомерной выгоды в размере 40 тыс грн от предпринимателя за содействие в подписании актов выполненных работ по ремонту помещений аэропорта. По указанному факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).