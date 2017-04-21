События

12:44 21.04.2017

В Запорожье перевернулась маршрутка, 3 человека госпитализировано с серьезными травмами

В центре Запорожья на скользкой из-за дождя дамбе в результате превышения скорости перевернулся маршрутный микроавтобус с 15 пассажирами, из которых 8 госпитализировано, 3 человека получили серьезные травмы, остальные были выписаны.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-офицер патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова, авария маршрутного такси произошла около 5 утра в пятницу в центре города на Вознесеновской дамбе.

"ДТП произошло во время дождя, водитель микроавтобуса, в котором находилось 15 пассажиров, не справился с управлением на скользкой дороге. Как выяснилось, также имело место превышение скоростного режима. В результате пострадали в ДТП 8 человек, всех доставили в больницу, госпитализировали 3 пассажиров, которые получили серьезные травмы", - рассказала Ю.Шеймухова.

Как рассказали агентству в 5 городской больнице скорой помощи, 2 пассажиров-мужчин госпитализированы в травматологическое отделение, 1 женщина в нейрохирургию. Пострадавших оперируют. Ведется расследование.

ВАЖНОЕ

Отходы из Львова примут 20 городов Львовской области

НАБУ направило 16 запросов в 8 стран в рамках дела ГП "ВостГОК"

С начала АТО военные саперы разминировали более 3 тыс. га территорий - Минобороны

Боевики всю ночь обстреливали Марьинку и окрестности, часть города обесточена, повреждены минимум 5 домов

САП будет просить суд об аресте экс-нардепа Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура завершила досудебное расследование дела экс-главы Миндоходов Клименко

Закон, запрещающий называть детей цифрами, бранными словами и титулами принят Госдумой РФ

Соломенский суд в 15.00 рассмотрит ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения экс-депутата Мартыненко - САП

В ЕС указывают России на право "Свидетелей Иеговы" пользоваться свободами, предусмотренными конституцией РФ

Две трети россиян в целом выступают за захоронение тела Ленина - опрос

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog5649.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА