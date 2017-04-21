В Запорожье перевернулась маршрутка, 3 человека госпитализировано с серьезными травмами

В центре Запорожья на скользкой из-за дождя дамбе в результате превышения скорости перевернулся маршрутный микроавтобус с 15 пассажирами, из которых 8 госпитализировано, 3 человека получили серьезные травмы, остальные были выписаны.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-офицер патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова, авария маршрутного такси произошла около 5 утра в пятницу в центре города на Вознесеновской дамбе.

"ДТП произошло во время дождя, водитель микроавтобуса, в котором находилось 15 пассажиров, не справился с управлением на скользкой дороге. Как выяснилось, также имело место превышение скоростного режима. В результате пострадали в ДТП 8 человек, всех доставили в больницу, госпитализировали 3 пассажиров, которые получили серьезные травмы", - рассказала Ю.Шеймухова.

Как рассказали агентству в 5 городской больнице скорой помощи, 2 пассажиров-мужчин госпитализированы в травматологическое отделение, 1 женщина в нейрохирургию. Пострадавших оперируют. Ведется расследование.