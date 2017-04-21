Генпрокуратура завершила досудебное расследование дела экс-главы Миндоходов Клименко

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко в совершении ряда уголовных преступлений.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, речь идет о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации); ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.

Подозреваемому и его защитникам сообщено об открытии материалов досудебного расследования в этом уголовном производстве в порядке ст. 290 УПК Украины.

Как сообщалось, А.Клименко подозревается в том, что с апреля 2012 по сентябрь 2013 года, занимая должность министра доходов и сборов, "в составе созданной и возглавляемой Януковичем В.Ф. преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий, в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации".

А.Клименко находится в международном розыске.