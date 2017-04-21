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12:14 21.04.2017

НАБУ направило 16 запросов в 8 стран в рамках дела ГП "ВостГОК"

Производство о нанесении убытков государственному предприятию "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) является абсолютным рекордсменом по объему коммуникации с компетентными органами других стран среди всех производств, расследованных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

"С начала расследования (в декабре 2015 года) детективы НАБУ направили в 8 стран 16 запросов о международной правовой помощи", - сообщается на официальном сайте Бюро в пятницу.

Информация, полученная от компетентных органов других государств, помогла детективам НАБУ не только исследовать все детали коррупционной схемы, но и установить, на что именно лица, подозреваемые в нанесении убытков "ВостГОК", тратили украденные у государства средства. "Как установило следствие, среди прочего, средства тратились на аренду недвижимости в странах ЕС для потребностей членов семей подозреваемых, оплату медицинских услуг и услуг адвокатов по защиты подозреваемого в другом уголовном деле, которое против него открыла прокуратура Швейцарии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали двух лиц - экс-нардепа, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко и одного его сообщника - по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ими была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann. Задержанные извещены о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Н.Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.

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