Соломенский суд в 15.00 рассмотрит ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения экс-депутата Мартыненко - САП

Соломенский районный суд Киева в пятницу, 21 апреля, в 15.00 начнет рассмотрение ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об избрании меры пресечения бывшему депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко.

"21 апреля в 15.00 Соломенский районный суд Киева рассмотрит ходатайство прокуроров САП об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Украины Мартыненко Н.В., который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины. (…) Заседание состоится по адресу: Вознесенский спуск, 10 (ул. Смирнова-Ласточкина, 10)", - говорится в сообщении САП на странице в Фейсбуке.

САП требует избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.

Как сообщалось, Н.Мартыненко 20 апреля был доставлен в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) для проведения процессуальных и следственных действий. САП согласовала сообщение о подозрении экс-нардепу, который подозревается в растрате средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн, позже следователи НАБУ вручили ему сообщение о подозрении.

Сам Н.Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов бюро.

Кроме того, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали второго фигуранта по делу о нанесении убытков ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат". Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что это Сергей Перелома (первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома – ИФ), фигурант в деле Одесского припортового завода.