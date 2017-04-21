С начала АТО военные саперы разминировали более 3 тыс. га территорий - Минобороны

Военные саперы планируют разминировать до конца года около 1 тыс. га земель в зоне АТО вдоль линии разграничения, сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

"Наиболее уязвимыми являются населенные пункты вдоль линии разграничения, где зоной риска может быть любое место по обе стороны от линии. За время проведения АТО группами разминирования инженерных подразделений Вооруженных сил Украины обнаружено, изъято и уничтожено почти 150 тыс. взрывоопасных предметов и очищено 3 тыс. га территории. К концу этого года от взрывоопасных предметов планируется очистить еще 94 участка в 20 км от линии соприкосновения общей площадью свыше 1 тыс. га", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

М.Праута отметил, что по оценкам экспертов, в настоящее время территория, которая содержит минную опасность, составляет около 700 тыс. га.

"Для ее полного очищения от взрывоопасных предметов понадобится от 10 до 15 лет", - подчеркнул он.