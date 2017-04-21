Защита Шокина ожидает полный текст решения ВАСУ до 25 апреля и может подготовить заявление о пересмотре решения

Защита бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина заявляет, что его обращение в Высший административный суд Украины (ВАСУ) было своевременным, и не исключает подготовку заявления о пересмотре решения суда.

"Мой клиент обратился в суд 13 марта 2017 года, в пределах месячного срока на подачу иска, а поэтому есть все основания утверждать, что обращение в суд было своевременным и обоснованным. В соответствии со статьей 99 КАС Украины для обращения в суд по делам, касающимся увольнения с публичной службы, устанавливается месячный срок, который отсчитывается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов", - сказал адвокат В.Шокина Владислав Червинский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он сообщил, что 13 февраля 2017 года был получен ответ Аппарата Верховной Рады, что "голоса нардепов: Дубинина, Кузьменко, Москаленко и Святаша, которых не было на пленарном заседании, были засчитаны при голосовании".

"Уже 27 февраля 2017 года мы получили информацию от Специализированной антикоррупционной прокуратуры о том, что по заявлению народного депутата Александра Онищенко о фактах подкупа народных депутатов при голосовании за отставку Шокина, Национальным антикоррупционным бюро Украины проводится расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - сообщил адвокат предысторию.

По его словам, безосновательно не принимая аргументы адвокатов по срокам обращения в суд, "нас пытаются лишить доступа к правосудию, но это полностью противоречит практике Европейского суда по правам человека, которой должны руководствоваться украинские суды при осуществлении правосудия". Речь идет о том, что право доступа к суду должно быть эффективным, а лицо должно иметь реальную возможность оспаривать действия, которые нарушают его права (дело "Бэлле против Франции" от 04 декабря 1995 г.). "Такие характеристики процесса, как справедливость, публичность, динамизм, лишаются смысла, если нет прямого судебного рассмотрения (дело "Голдер против Объединенного Королевства" от 21 февраля 1975 года)", - добавил В.Червинский.

Адвокат указал, что при рассмотрении данного дела суд должен был руководствоваться не только принципом законности, но и в первую очередь принципом верховенства права, в соответствии с которым человек, его права и свободы признаются наивысшими ценностями и определяют содержание и направленность деятельности государства.

"У нас есть срок на подготовку заявления о пересмотре решения ВАСУ. Надеемся, что ВАСУ своевременно подготовит полный текст судебного решения. Ожидаем его не позднее 25-го апреля. После ознакомления с полным текстом вчерашнего решения ВАСУ, мы проведём консультации с клиентом для согласования позиции, касающейся пересмотра решения Верховным судом Украины", - подытожил адвокат В.Шокина.

Как сообщалось, ВАСУ 20 апреля отказал представителям В.Шокина в удовлетворении ходатайства о возобновлении сроков подачи иска и оставил его иск к Верховной Раде и президенту без рассмотрения.

"В удовлетворении ходатайства истца о возобновлении срока обращения в суд отказать. Административный иск Шокина … оставить без рассмотрения", - озвучил председательствующий судья Валентин Мороз определение суда.

29 марта 2016 года Верховная Рада дала согласие на увольнение президентом Украины Петром Порошенко генпрокурора В.Шокина. 3 апреля П.Порошенко подписал указ об увольнении его с должности. В мае генпрокурором Украины был назначен Юрий Луценко.

В марте текущего года В.Шокин подал иск в ВАСУ о признании незаконными и отмене решений о его увольнении, а также о восстановлении в административной должности. В деле указано, что истец – В.Шокин, ответчики – президент Украины Петр Порошенко, Верховная Рада (представитель ответчика – Николай Олефиренко).

В пресс-службе ВАСУ агентству "Интерфакс-Украина" пояснили, что В.Шокин просит признать незаконными и отменить постановление Верховной Рады о даче согласия на его увольнение, а также соответствующие указы президента. Кроме того, экс-генпрокурор просит восстановить его "в административной должности".

Представитель В.Шокина в суде Владислав Максимов указал, что решение ВАСУ оставить без рассмотрения иск В.Шокина к Верховной Раде и президенту Украины может быть обжаловано, но пока неизвестно, будет ли подана такая жалоба.