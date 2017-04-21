Спасатели освободили почти 100 машин из снежного плена в Одесской области

Сотрудники Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области за сутки вытащили из снежных заносов 97 единиц автотранспорта, в том числе две кареты "скорой помощи".

Как сообщила пресс-служба ведомства, спасатели совершили 11 выездов на помощь водителям в Раздельнянском, Тарутинском, Беляевском, Ивановском, Лиманском, Болградском и Окнянском районах области.

В общей сложности были спасены 321 человек, в том числе 55 детей.