События

10:29 21.04.2017

Боевики всю ночь обстреливали Марьинку и окрестности, часть города обесточена

Незаконные вооруженные формирования на протяжении ночи обстреливали Марьинку, часть города обесточена, есть разрушения домов, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Оккупанты всю ночь обстреливали Марьинку и окрестности. Есть разрушения жилых домов. Часть города обесточена", - написал он на странице в Фейсбуке в пятницу.

Во дворе одного из домов обнаружен 120-мм неразорванный снаряд.

В настоящее время городские службы и военные гражданско-военного сотрудничества работают над восстановлением электроснабжения и ремонтными работами.

ВАЖНОЕ

С начала АТО военные саперы разминировали более 3 тыс. га территорий - Минобороны

САП будет просить суд об аресте экс-нардепа Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн грн

В Каракасе произошли столкновения сторонников оппозиции с полицией

Мартыненко подозревается в совершении в составе группы лиц растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн

Киев выразил протест РФ в связи с проведением 20-22 апреля экономического форума в оккупированном Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Две трети россиян в целом выступают за захоронение тела Ленина - опрос

Защита Шокина ожидает полный текст решения ВАСУ до 25 апреля и может подготовить заявление о пересмотре решения

Мусор из Львова будет временно вывозиться на свалки других городов области - Кабмин

Спасатели освободили почти 100 машин из снежного плена в Одесской области

Трансляция пресс-конференции с участием экс-ведущего телешоу "Разрушители мифов" Джейми Хайнемана

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Куклы
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА