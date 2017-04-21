Боевики всю ночь обстреливали Марьинку и окрестности, часть города обесточена

Незаконные вооруженные формирования на протяжении ночи обстреливали Марьинку, часть города обесточена, есть разрушения домов, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Оккупанты всю ночь обстреливали Марьинку и окрестности. Есть разрушения жилых домов. Часть города обесточена", - написал он на странице в Фейсбуке в пятницу.

Во дворе одного из домов обнаружен 120-мм неразорванный снаряд.

В настоящее время городские службы и военные гражданско-военного сотрудничества работают над восстановлением электроснабжения и ремонтными работами.