Нацсовет запретил ретрансляцию в Украине телеканала Multimania TV, в том числе из-за показа русскоязычной рекламы

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг принял решение исключить телеканал Multimania TV из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции провайдерами программной услуги в Украине.

Как сообщает в четверг пресс-служба Нацсовета, на сайте телеканала Multimania TV (www.multimania.tv.) отсутствуют какие-либо сведения о том, что это - латвийский телеканал, зато размещаются только российские разрешительные документы, в частности свидетельство о регистрации и лицензия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Также в ходе мониторинга телеканала была зафиксирована трансляция русскоязычной неидентифицированной коммерческой информации (реклама или спонсорская информация).

"Согласно украинскому рекламному законодательству, трансляция/ретрансляция зарубежных телепрограмм, которые содержат рекламу и происходят из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении и не являются странами Европейского Союза, запрещена", - сказано в сообщении Нацсовета.

Отмечается, что украинский регулятор обратился к Национальному совету по вопросам электронных медиа Латвийской Республики за разъяснением относительно ситуации с европейской юрисдикцией телеканала Multimania TV, на что получил ответ, что 1 декабря 2016 года лицензия ООО Voxell Baltic (Латвия) на вещание для программы Multimania была аннулирована.

"Учитывая такие обстоятельства, Национальный совет постановил изъять телеканал Multimania TV из перечня программ, разрешенных для ретрансляции", - сказано в сообщении.