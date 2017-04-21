События

10:15 21.04.2017

В Вашингтоне готовятся предъявить обвинения Джулиану Ассанжу

Власти США в ближайшее время могут предъявить обвинения основателя сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, сообщает в пятницу британская телерадиовещательная корпорация "Би-би-си" со ссылкой на американские СМИ.

СМИ в частности приводят слова министра юстиции США Джеффа Сешнса о том, что арест Дж.Ассанжа является одним из приоритетов для новой администрации Белого дома.

По данным CNN, в Вашингтоне уже готовят обвинения, чтобы добиться экстрадиции и ареста Ассанжа.

На прошлой неделе директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Wikileaks - это враждебная США структура, которая имеет связи с такими странами, как Россия.

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