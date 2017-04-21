В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение

В Днепропетровской области в пятницу, 21 апреля, ожидаются сильные порывы ветра, мокрый снег, дождь и гололедица, по области объявлено штормовое предупреждение.

"Завтра жителей области снова ждет ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют налипание мокрого снега, на дорогах - гололед. Ветер будет достигать 15-20 м/с", - сообщили журналистам в управлении гражданской защиты Днепропетровской облгосадминистрации.

Спасатели просят водителей по возможности воздержаться от поездок. Жителей области призывают быть внимательными, особенно возле линий электропередач, столбов и других объектов, которые могут обрушиться.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации - звонить в Службу спасения на номер "101".